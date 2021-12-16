Брянские полицейские доставили четырёхлетнего ребёнка в больницу

Мальчику стало плохо и родители попросили о помощи сотрудников ДПС.

В Брянске полицейские помогли быстро доставить в медучреждение маленького мальчика.

С дежурному экипажу ДПС в Володарском районе Брянска обратились родители четырёхлетнего ребёнка. Мальчику стало плохо и они спешили в больницу.

Инспекторы ДПС Владимир Родин и Николай Дёмин с включёнными спецсигналами и проблесковыми маяками сопроводили автомобиль с ребёнком до улицы Набережной, а там передали коллегам Михаилу Денисову и Михаилу Яшкину.

Семья быстро добралась до областной детской больницы, а инспектор на руках донёс мальчика в приёмный покой и передал врачам. Ребёнку помогли и его здоровью ничего не угрожает.