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Брянские полицейские доставили четырёхлетнего ребёнка в больницу

2021, 16 декабря 10:31 Лента новостей
Брянские полицейские доставили четырёхлетнего ребёнка в больницу
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Мальчику стало плохо и родители попросили о помощи сотрудников ДПС.

В Брянске полицейские помогли быстро доставить в медучреждение маленького мальчика.

С дежурному экипажу ДПС в Володарском районе Брянска обратились родители четырёхлетнего ребёнка. Мальчику стало плохо и они спешили в больницу.

Инспекторы ДПС Владимир Родин и Николай Дёмин с включёнными спецсигналами и проблесковыми маяками сопроводили автомобиль с ребёнком до улицы Набережной, а там передали коллегам Михаилу Денисову и Михаилу Яшкину.

Семья быстро добралась до областной детской больницы, а инспектор на руках донёс мальчика в приёмный покой и передал врачам. Ребёнку помогли и его здоровью ничего не угрожает.

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