Брянские полицейские ищут расплатившихся фальшивкой граждан

Поддельную пятитысячную купюру выявили в Новозыбкове.

Брянские полицейские ищут мужчину и женщину, расплатившихся фальшивыми деньгами.

6 марта около восьми вечера в магазине «Красное&Белое», расположенном в доме №35А по улице Ленина в Новозыбкове, покупатели расплатились за покупки пятитысячной поддельной купюрой.

Приметы мужчины: на вид 32-40 лет, рост около 180 см. Был одет в чёрную куртку, фиолетовый свитер, синие джинсы и чёрные ботинки.

Приметы женщины: на вид 35-40 лет, рост около 175 см. Была одета в чёрную куртку, чёрно-белый шарф, тёмные колготки и ботинки, при себе имела чёрную сумку.

Стражи порядка просят жителей помочь установить личности мужчины и женщины, а также их местонахождение. Информацию можно сообщить по телефону 02 или 102 либо в ближайший отдел полиции.