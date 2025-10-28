Брянские полицейские изъяли фальшивые права у молодого водителя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На 15 км автодороги «Брянск-Дятьково» в Брянском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ». За рулём был 19-летний житель посёлке Любохна. Он предъявил полицейским водительское удостоверение. Документ вызвал у стражей порядка сомнение в подлинности. Проверка показала, что права фальшивые.

Молодой человек признался, что купил удостоверение в интернете и забрал в Москве. Возбуждено уголовное дело.