Брянские посёлки в зоне радиоактивного загрязнения сохранят свой статус

Брянские посёлки в зоне радиоактивного загрязнения катастрофы на Чернобыльской АЭС сохранят свой статус. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Правительство Российской Федерации опубликовало новое распоряжение от 28 марта 2023 года со списком населённых пунктов, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Ряд средств массовой информации сообщил об исключении некоторых посёлков Брянской области, находящихся в зоне отчуждения.

В оперштабе подчеркнули, что это не соответствует действительности и вводит жителей в заблуждение. А все населенные пункты Брянской области, находящиеся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС вошли в новое распоряжение. Статус зон также сохранился.