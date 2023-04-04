Брянские посёлки в зоне радиоактивного загрязнения сохранят свой статус

Брянские посёлки в зоне радиоактивного загрязнения катастрофы на Чернобыльской АЭС сохранят свой статус. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Правительство Российской Федерации опубликовало новое распоряжение от 28 марта 2023 года со списком населённых пунктов, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Ряд средств массовой информации сообщил об исключении некоторых посёлков Брянской области, находящихся в зоне отчуждения.
В оперштабе подчеркнули, что это не соответствует действительности и вводит жителей в заблуждение. А все населенные пункты Брянской области, находящиеся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС вошли в новое распоряжение. Статус зон также сохранился.
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