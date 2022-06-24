Брянские депутаты приняли отчет Богомаза о работе правительства

Большинство оценили результаты «в позитивном ключе», сообщает облдума.
На очередном заседании Брянской областной Думы губернатор Александр Богомаз выступил с отчетом о деятельности регионального правительства за 2021.
По словам председателя заксобрания Валентина Суббота, в своем докладе Богомаз подробно остановился на экономическом блоке, в том числе состоянии базовых отраслей, а также вопросах социальной и молодежной политики, здравоохранения, образования, дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии.
«Нам всем, безусловно, есть над чем еще работать, чтобы продолжалось развитие Брянщины и сохранялась динамика. Но озвученная Александром Васильевичем информация подтверждает, что область идет по правильному пути», – заявил Суббот.
Он также сообщил, что «после обсуждения доклада губернатора подавляющее большинство депутатов парламента в позитивном ключе оценили результаты работы исполнительной власти».
В результате отчет был принят законодателями.
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