Брянские спортобъекты вышли в финал Национальной спортивной премии
Два спортобъекта Брянщины вошли в число финалистов Национальной спортивной премии. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.
По итогам всероссийских конкурсов Министерства спорта России определились 54 финалиста в 18 номинациях Национальной спортивной премии.
«Национальная спортивная премия – это оценка и признание заслуг. Для обладателей награды это стимул двигаться дальше, продолжать совершенствовать систему спорта», – подчеркнул министр спорта России Олег Матыцин.
Брянская область в числе финалистов Национальной спортивной премии 2023 года!
В число финалистов вошла Брянская областная спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике имени Самотёсова. Она представлена в номинации «Надежда России» — лучшая спортивная школа». А Дворец единоборств имени Артёма Осипенко представлен в номинации «Спортивный объект России: лучший объект спорта».
Победителей объявят Государственном Кремлевском дворце в конце ноября.