Брянские строители ремонтируют 11 объектов в подшефной Брянке Луганской народной республики. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Восстанавливать инфраструктуру и соцобъекты в Брянке Луганской Народной Республики помогают брянские специалисты. В этом году ремонт запланирован на 51 объекте.

«Это капитальный ремонт кровель, ремонтно-восстановительные работы по замене оконных блоков и дверей в 31 многоквартирном доме, капремонт сетей водоснабжения трех объектов инженерной инфраструктуры, 10 объектов из сферы образования и один — здравоохранения, будут установлены четыре блочно-модульные котельные на объектах сферы образования», – уточнил Александр Богомаз.

В настоящее время строители работают на 11 объектах. Так, в детском саду «Золотой улей» и нескольких многоэтажках почти готовы кровли.