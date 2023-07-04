Брянские строители восстановили восемь объектов в Брянке

Брянские строители восстановили восемь объектов, в том числе детский сад и две школы, в луганской Брянке. Об этом сообщил губернатор региона в своих соцсетях.

Брянские строители продолжают работать в подшефном городе Брянке. Они восстанавливают объекты коммунальной и социальной инфраструктуры, многоквартирные дома и водопроводы. Уже готовы крыши четырех домов, детский сад и две школы.

«В школе № 19 ведется ремонт актового зала, в школе № 17 — капитальный ремонт кровли. В гимназии продолжаются работы по ремонту системы отопления, завершен капитальный ремонт спортивного зала в школе №4, в школе №5 заменено 186 оконных блоков. В детской школе искусств — капитальный ремонт кровли. В поликлинике завершаются работы по заливке полов на всех этажах здания, ведется и ремонт помещений МФЦ», – уточнил Александр Богомаз.