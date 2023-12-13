Брянские умельцы проведут мастер-классы на ВДНХ

Преподаватель школы-студии «Мастер» Екатерина Гридина расскажет о создании героев брянского леса на деревянных спилах для ёлки на аллее ВДНХ. Желающие смогут сделать такие же игрушки в миниатюре.

Народный мастер России и Брянской области Ирина Аниканова познакомит гостей с традиционной народной куклой «Столбушка». А Александр Беренчук продемонстрирует технику изготовления поясов и вязания крючком игрушек.

В Москве на ВДНХ работает Международная выставка-форум «Россия». В Выставочном павильоне №75 «Регионы России» в конце декабря пройдут мастер-классы.

Брянские мастера откроют секреты создания народных кукол, вязаных и деревянных игрушек посетителям ВДНХ. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Дополнительные поезда свяжут Смоленск с Москвой и Белоруссией в период новогодних и рождественских праздников В период новогодних праздников и рождественских каникул холдинг «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда между Смоленском, Москвой и городами Белоруссии. Так, с 27 декабря 2023 года по 9 января 2023 года будут курсировать 11 дополнительных пассажирских поездов: — № 240 Полоцк – Москва (отправление из Смоленска с 27 декабря по 8 января ежедневно в 23:23); — № 212

10 декабря поезда на МЖД начнут курсировать по новому графику С 10 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новый график движения пассажирских и пригородных поездов.В дальнем следовании будет курсировать 251 пара пассажирских поездов, из которых 23 новых. Так, с Казанского вокзала назначено 4 новых пары поездов, Ярославского – 5, Павелецкого – 4, Киевского – 2, с Восточного – одна пара (поезда № 157/158

Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась на 14,1% в ноябре В ноябре погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 245,2 тыс. тонн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре погружено: химических и минеральных удобрений – 170 тыс. тонн (+12,4% к уровню ноября 2022 года); строительных грузов – 27,8 тыс. тонн (+39,4%); лесных грузов – 16 тыс. тонн (+2,2%);

Для укрепления веры и духовности Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл рабочее совещание, посвящённое парламентской встрече, которая традиционно пройдет в рамках Рождественских образовательных чтений. В совещании приняли участие вице-спикер регионального парламента Николай Мартынов и депутат Ольга Васильева, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, представители Смоленской митрополии, правительства региона. В этом году тема чтений – «Православие и отечественная культура: потери и

От сердца к сердцу Накануне новогодних и рождественских праздников в Смоленской области в пятый раз пройдёт традиционная благотворительная ярмарка-­выставка «От сердца к сердцу». В региональном парламенте состоялась дружеская встреча вдохновителей и организаторов мероприятия. Дела милосердия Добрая традиция зародилась по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова и общественной организации детей-­инвалидов и их родителей «Дети-­Ангелы-­Смоленск», которую возглавляет Наталья Богдаева. «На протяжении многих лет мы плодотворно сотрудничаем с Натальей