Брянский департамент спорта и АО «Мой спорт» подписали соглашение в Перми

Департамент физической культуры и спорта Брянской области и АО «Мой спорт» договорились о сотрудничестве на международном форуме «Россия —спортивная держава» в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

XI международный форум «Россия —спортивная держава» прошёл в Перми. Там соглашение о сотрудничестве заключили директор брянского департамента спорта и Максим Рудин и генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков. Они договорились о цифровой трансформации отрасли спорта в регионе.

АИС «Мой спорт» внедрили с 2021 года в спортшколах Брянска. А соглашение обеспечивает присоединение к платформе учебные заведения области. С платформой работают более 200 тренеров в 14 школах областного центра. Около девяти тысяч атлетов отслеживают свой прогресс в приложении «Мой спорт Спортсмен». А более 5 300 родителей узнают о достижениях юных спортсменов.

«Благодарю партнёра за доверие нашим цифровым сервисам, нам важно предоставлять качественный и полезный продукт и получать обратную связь от пользователей. Когда после длительного пилота на ограниченном числе организаций к системе подключается весь регион — это позитивный знак для нас и верный вектор развития», — отметил генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков.