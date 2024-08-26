Директор брянского спортивного департамента поучаствовал во всероссийской конференции о спорте в сёлах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Вологодском государственном университет» прошла всероссийская научно-практическая конференция на тему «Спорт на селе: актуальные вопросы развития массового спорта и подготовки молодежи к труду и защите Отечества». К обсуждению присоединились свыше двухсот человек в очном режиме и в онлайн-формате. Спортсмены, тренеры и специалисты профильных учреждений представляли 62 региона страны.

От Брянской области в мероприятии участвовал директор департамента физической культуры и спорта Максим Рудин. Он вошёл в президиум конференции.

Участники обсудили развитие массового спорта и организацией среди жителей сёл, а также спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в небольших населённых пунктах.

Кроме того, участники конференции прослушали профессиональную программу «Актуальные вопросы развития физической культуры и спорта». Они получили удостоверения о повышении квалификации.