Брянский губернатор дал интервью центральному телеканалу

Губернатор Брянской области ответил на вопросы журналиста центрального телеканала. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Перед началом Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию глава региона Александр Богомаз дал интервью телеканалу «Россия 24». Журналиста интересовала ситуация в приграничный районах.

«Территория региона подвергается постоянно обстрелам. На сегодня уже более трёхсот раз область. Два дня подряд был обстрелян город Брянск беспилотниками и муниципальные районы. Всего было 12 беспилотников, которые наши военнослужащие системой ПВО все сбили», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что госорганы плотно сотрудничают пограничными службами и и министерством обороны.

«Мы как у власть создаём все условия для того чтобы и пограничники и военнослужащие имели те условия для защиты населения Брянской области. Сегодня в Брянской области построены линия оборона и опорные пункты. Присутствуют войска в том количестве, которое необходимо для защиты населения», – подчеркнул Александр Богомаз.

Александр Богомаз также отметил, что региону удается наращивать производство несмотря на санкции, в том числе благодаря поддержке государства.

«Мы создавали равные условия для всех. Все меры поддержки, которые существуют на Брянской земле, они для всех одинаковые», – добавил Александр Богомаз.