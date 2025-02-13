Брянский губернатор доложил о ситуации в регионе Президенту России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Речь шла о ситуации в приграничном регионе и социально-экономическом развитие.

Глава региона доложил, что за последние 10 лет бюджет вырос с 46,9 млрд до 109,7 млрд рублей. Также в 2,8 раза возросли собственные доходы области, а валовый региональный продукт увеличился в 3,4 раза.

«В Брянске благодаря решению Президента был построен перинатальный центр, детская поликлиника. Построено и реконструировано 28 крупных объектов здравоохранения — больниц, поликлиник. В прошлом году был сдан хирургический корпус детской областной больницы с современным оборудованием, хирургический корпус четвертой городской больницы. Сегодня у нас готова поликлиника на 800 посещений в смену. За это время приобретено 3807 единиц высокотехнологического оборудования», — уточнил Александр Богомаз.

Глава области обратил внимание на дефицит врачей. Для решения проблемы в Брянске откроют филиал Сеченовского университета, который будет ежегодно выпускать 200 специалистов. Также молодые медики получают квартиры.

Владимир Путин отметил увеличение рождаемости и снижение младенческой смертности.

«Впереди еще много работы по решению задач, поставленных нашим национальным лидером, и она обязательно будет продолжена», — заключил глава Брянской области в своём телеграм-канале.