Брянский губернатор напомнил о контроле за ремонтом дорог

Губернатор Брянской области призвал глав контролировать качества ремонта дорог в муниципалитетах. Об работах на улицах региона глава региона написал в своём телеграм-канале.

Неделю назад губернатор региона Александр Богомаз поручил главам всех муниципальных образований закончить ямочный ремонт к 1 мая. На оперативном совещании они отчитались о ходе работ.

«Приведу как пример организации работы Новозыбков. Здесь подрядчик выполнил ремонт по гарантии, но так, что надо снова переделывать. Власти такую работу не приняли, будет собрана комиссия, которая проведет экспертизу, чтобы признать брак. Главная задача — чтобы работы велись качественно, а если это не так, то надо требовать от подрядчика сделать все согласно техническим нормам!» – подчеркнул Александр Богомаз.

В Брянске на гарантии находятся более 2,5 млн квадратных метров. Из них на 3,9 тысяч квадратных метров выявлены дефекты.

«Больше всего претензий к объектам ООО «Спектр Брянск Строй», сегодня они, как и все остальные подрядчики, за свой счет устраняют недостатки. Большими картами делают дороги, которые эксплуатируются третий-четвертый год — улицы Калинина, Красноармейская, Литейная вместе с кольцом, устраняют аварийную ямочность на Станке Димитрова, Почтовой, Речной», – добавил глава региона.

Он уточнил, что с 20 апреля начнет работу комиссия по приемке.

«Практически во всех муниципальных образованиях укладываются в поставленные сроки, но главное — должен быть постоянный контроль и пристальное внимание к качеству производимых работ!» – заключил Александр Богомаз.