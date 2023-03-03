Брянский губернатор навестил раненного диверсантами мальчика
Губернатор Брянской области навестил в больнице школьника, раненного диверсантами в селе Любечане. Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале.
«Навестил в больнице нашего героя Фёдора, который, несмотря на такой юный возраст, повел себя как настоящий мужчина, настоящий боец! Так он воспитан, и оба его старших брата сегодня защищают нашу страну, участвуя в специальной военной операции, а младший во всем берет с них пример», – отметил Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули. Федю уже перевели в палату.
«Родным Фёдора будет оказана всесторонняя помощь, мы с его мамой постоянно на связи. Желаю нашему герою поскорее поправиться!» – добавил Александр Богомаз.
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