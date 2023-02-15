Брянский губернатор обсудил патриотическое воспитание с ветеранами войны в Афганистане

Губернатор Брянской области обсудил патриотическое воспитание с активом ветеранов войны в Афганистане. Об этом глава региона сообщил в своём телеграмм-канале.

В преддверии 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился встретился с активом ветеранских организаций б воинов-интернационалистов.

«На встрече обсудили важность участия ветеранов войн в патриотическом воспитании нашей молодежи. Еще один значимый вопрос — совершенствование специализированной медицинской помощи для ветеранов боевых действий. Сейчас ведется масштабный ремонт госпиталя ветеранов войн, который стал структурным подразделением многопрофильной Брянской областной больницы № 1. Это позволило улучшить расширить спектр оказываемых медицинских услуг, в том числе и узкими специалистами», – уточнил глава региона.

Губернатор отметил, что госпиталь ремонтируют за счет средств областного бюджета. Рабочие уже заменили кровлю, окна, инженерные и сантехнические коммуникации, а также отделали помещения.

«Пока идет ремонт, пациентов принимает Брянская областная больница № 1 и Брянский клинико-диагностический центр, в котором с 1 марта будет открыто отдельное окно регистратуры для записи к специалистам», – добавил глава региона.