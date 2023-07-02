Брянский губернатор остался недоволен ремонтом школы в Унече

Губернатор Брянской области остался недоволен ходом ремонта школы №2 в Унече. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В Унече идёт капитальный ремонт школы №2. Подрядчик приводит в порядок сразу три здания: учебный корпус, мастерские и спортивный зал.

«Такого количества рабочих, которое есть на объекте сейчас, явно недостаточно, чтобы выполнить работы в срок. Есть задержка с закупкой материалов, но здесь нужно в первую очередь контролировать их качество и безопасность для детей, и не идти на поводу у подрядчика, который ставит свои условия. На объекте ежедневно должны быть сотрудники технадзора!» – подчеркнул Александр Богомаз .

Глава региона пообещал вернуться в Унечу через неделю и ещё раз проконтролировать ход работ в школе №2.