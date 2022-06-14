Брянский губернатор посетил пострадавшее от обстрелов село Займище

Глава пообщался с жителями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с председателем Брянской областной Думы Валентином Владимировичем Субботом посетил пострадавшее от обстрелов село Займище. Об этом он сообщил в своём телеграмм-канале. Глава региона пообщался с жителями села.

«По уточнённой информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное», — отметил Александр Богомаз.

Губернатор рассказал, что в селе повреждены около 50 домов. Комиссия оценит причинённый ущерб. Глава региона также пообещал оказать жителям необходимую помощь.