Брянский губернатор посетил штаб территориальной обороны в Стародубе

Губернатор Брянской области посетил штаб территориальной обороны в Стародубе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил штаб территориальной обороны в городе Стародуб. В здании в настоящее время завершается ремонт. На этой неделе в штаб доставят оружие и необходимое оборудование.

«В тероборону набрали уже более 200 человек. Они прошли подготовку, учились слаженным действиям во время чрезвычайных ситуаций, оказанию первой помощи и получили другие навыки. Люди понимают задачи, которые перед ними стоят: это помощь погрануправлению, Минобороны, Росгвардии на каждом участке в обеспечении безопасности наших жителей», – уточнил Александр Богомаз.

Штабы территориальной обороны созданы в шести муниципальных образованиях Брянской области.