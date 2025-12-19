Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Брянский губернатор посмотрел и прокомментировал Прямую линию Президента России

2025, 19 декабря 18:34
Брянский губернатор посмотрел и прокомментировал Прямую линию Президента России
Источник фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посмотрел, а затем прокомментировал в своих соцсетях Прямую линию Президента России. Она продолжалась четыре с половиной часа. Глава страны обсудил самые волнующие темы. 

Главный из вопросов – специальная военная операция. Владимир Путин сказал: «мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами».

Александр Богомаз подчеркнул, что выступление Президента России носило большую социальную направленность. 

«Что касается поддержки cемей с детьми, то вокруг этого вообще у нас строится вся политика. И в этом направлении ведется большая работа — это касается и федеральных, и региональных мер поддержки семей с детьми, перечень которых постоянно расширяется», – отметил брянский губернатор. 

Президент России объявил 2006 Годом единения народов России. Владимир Путин подчеркнул, что «когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается». Александр Богомаз поддержал главу государства.  

«Это действительно так, только вместе, сообща, объединившись, мы сможем всё, а главное — сможем приблизить долгожданную Победу, которая обязательно будет!» – заключил брянский губернатор.

 

Метки: ,

Читайте также

Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза
19 декабря 17:27
Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза
Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ
19 декабря 17:21
Брянский губернатор поздравил сотрудников ФСБ
Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе
19 декабря 15:31
Полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Почепе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13681) брянск (6700) ДТП (2636) ГИБДД (2157) прокуратура (1990) уголовное дело (1940) суд (1776) Александр Богомаз (1744) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (995)