Брянский губернатор посмотрел и прокомментировал Прямую линию Президента России

2025, 19 декабря 18:34

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посмотрел, а затем прокомментировал в своих соцсетях Прямую линию Президента России. Она продолжалась четыре с половиной часа. Глава страны обсудил самые волнующие темы.

Главный из вопросов – специальная военная операция. Владимир Путин сказал: «мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами».

Александр Богомаз подчеркнул, что выступление Президента России носило большую социальную направленность.

«Что касается поддержки cемей с детьми, то вокруг этого вообще у нас строится вся политика. И в этом направлении ведется большая работа — это касается и федеральных, и региональных мер поддержки семей с детьми, перечень которых постоянно расширяется», – отметил брянский губернатор.

Президент России объявил 2006 Годом единения народов России. Владимир Путин подчеркнул, что «когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается». Александр Богомаз поддержал главу государства.

«Это действительно так, только вместе, сообща, объединившись, мы сможем всё, а главное — сможем приблизить долгожданную Победу, которая обязательно будет!» – заключил брянский губернатор.