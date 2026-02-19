Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои»

2026, 19 февраля 12:45

Спикер облдумы Валентин Суббот встретился с участником программы «Брянские герои» Егором Сычевым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот накануне встретился с участником программы «Брянские герои» Егором Сычевым. Речь шла об обучении ветерана специальной военной операции в рамках блока «Наставничество».

Валентин Суббот заверил бойца, что вместе с председателем комитета по делам ветеранов, участников боевых действий и их семей Евгением Вылцаном будет оказывать Егору помощь и поддержку.

«Обучение по программе «Брянские Герои», которая реализуется в регионе по инициативе Губернатора Александра Богомаза, станет для Егора Сергеевича важным шагом на пути к новым достижениям на благо Брянской области и всей России», – подчеркнул спикер.

Егор Сычев родился в Дятьково. Он окончил Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского по специальности «Таможенное дело». До начала специальной военной операции он охранял госграницу в Крыму и участвовал в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. За проявленный героизм на СВО он награждён медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». В Брянск ветеран работает на таможне.