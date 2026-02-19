Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои»

2026, 19 февраля 12:45
Спикер облдумы встретился с участником программы «Брянские герои»
Источник фото

Спикер облдумы Валентин Суббот встретился с участником программы «Брянские герои» Егором Сычевым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот накануне встретился с участником программы «Брянские герои» Егором Сычевым. Речь шла об обучении  ветерана специальной военной операции в рамках блока «Наставничество».

Валентин Суббот заверил бойца, что вместе с председателем комитета по делам ветеранов, участников боевых действий и их семей  Евгением Вылцаном будет оказывать Егору помощь и поддержку.

«Обучение по программе «Брянские Герои», которая реализуется в регионе по инициативе Губернатора Александра Богомаза, станет для Егора Сергеевича важным шагом на пути к новым достижениям на благо Брянской области и всей России», – подчеркнул спикер.

Егор Сычев родился в Дятьково. Он окончил Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского по специальности «Таможенное дело». До начала специальной военной операции он охранял госграницу в Крыму и участвовал в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. За проявленный героизм на СВО он награждён медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». В Брянск ветеран работает на таможне.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Юный брянский боец стал серебряным призёром первенства России
19 февраля 13:50
Юный брянский боец стал серебряным призёром первенства России
Почти 2000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки брянские дорожники
19 февраля 13:13
Почти 2000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки брянские дорожники
В Новозыбковском округе по нацпроекту отремонтируют почти пять километров трассы
19 февраля 12:20
В Новозыбковском округе по нацпроекту отремонтируют почти пять километров трассы

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14254) брянск (6801) ДТП (2680) ГИБДД (2209) прокуратура (2028) уголовное дело (1992) Александр Богомаз (1838) суд (1785) авария (1635) мчс (1495) коронавирус (1272) умвд (1032)