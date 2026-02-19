Почти 2000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки брянские дорожники

2026, 19 февраля 13:13

Почти 2000 тонн песко-соляной смеси потратили за сутки брянские дорожники. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянской области продолжается жаркая порка для работников коммунальных служб. В минувшие сутки на региональных и межмуниципальных дорогах работали 202 единицы спецтехники.

Рабочие очистили от снега около 4,4 тысяч километров проезжей части дорог и 2,6 тысяч километров обочин. Также от гололёда отработали почти 1,7 тысяч километров трасс. На это потратили около 2000 тонн песко-соляной смеси.