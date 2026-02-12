Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Обвиняемую в истязании малолетнего сына женщину брянский суд заключил под стражу

2026, 12 февраля 18:37
Обвиняемую в истязании малолетнего сына женщину брянский суд заключил под стражу
Обвиняемую в истязании малолетнего сына женщину брянский суд заключил под стражу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело об истязании ребёнка. В преступлении подозревают  жительницу города Новозыбкова.

По версии следствия, с 2 по 8 февраля 2026 фигурантка у себя дома систематически наносила побои своему шестилетнему сыну, а также совершала иные действия, причиняющие физическую боль и моральные страдания ребёнку.

Женщину суд заключил под стражу. Правоохранители проводят необходимые следственные действия.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует руководитель регионального следственного управления.

