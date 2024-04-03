Брянский губернатор поучаствовал в концерте ко Дню единения России и Беларуси

Губернатор Брянской области поучаствовал в концерте ко Дню единения России и Беларуси в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Гомельском областном общественно-культурном центре прошёл патриотический концерт ко Дню единения народов Беларуси и России. В мероприятии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и спикер Валентин Суббот.

«Этот праздник символизирует нерушимую дружбу и многовековое братство наших народов, воплощает стремление вместе строить свою жизнь и созидать будущее. Нас связывают прочные узы славянских традиций, история, духовные ценности, героическое партизанское движение и тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнул Александр Богомаз.

Для гостей в фойе работала выставку достижений Союзного государства. А на сцене выступили коллективы Беларуси и Брянщины.