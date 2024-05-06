Брянский губернатор поучаствовал в открытие дней Гомельской области на ВДНХ

Брянский губернатор поучаствовал в открытие дней Гомельской области на выставке на ВДНХ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

На международной выставке «Россия» на ВДНХ открылись Дни Гомельской области. В мероприятиями принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и спикер Валентин Суббот.

«Гомель для нас не просто приграничный регион. Наши земли связывают прочные узы славянской нерушимой дружбы, духовные ценности, общая героическая история, тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны. И, конечно же, великая Победа, которую подарили наши предки, чтобы мы могли жить и гордиться своей историей, приумножать их достижения, сохранять и укреплять дружбу между народами ради будущих поколений!» – подчеркнул Александр Богомаз.