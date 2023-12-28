Брянский губернатор поучаствовал в заседании Государственного Совета в Москве

Губернатор Брянской области поучаствовал в заседании Государственного Совета, которое провёл Президент России Владимир Путин

В Кремлёвском дворце Президент России Владимир Путин провёл заседание Государственного Совета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника». Участвовал в нём и глава Брянской области Александр Богомаз.

«Подводя итоги Года педагога и наставника, глава государства отметил, что наставничество для отечественной экономики — это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом. Это подготовка квалифицированных кадров, которые сейчас критически необходимы нашим предприятиям», – рассказал губернатор Брянской области.

На заседании обсудили развитие всероссийского движения наставников. А меры повышения их престижа разработают в регионах, в том числе и в Брянской области.

Глава региона уточнил, что Президент России предложил учредить ежегодную премию «Наставник Года».