Брянский губернатор поздравил энергетиков региона

2025, 23 декабря 16:09

Брянский губернатор поздравил энергетиков региона в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В Хрустальном зале Правительства Брянской области накануне прошло торжественное мероприятие в преддверии Дня энергетика. В зале собрались руководители и работники энергетических предприятий, представители профсоюзных организаций, ветераны отрасли.

Виновников торжества поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В этом году было 900 прилетов по объектам энергетики. За предыдущие три года было в 3,5 раза меньше, чем только за этот год. В приграничье энергетики выполняют свои обязанности с риском для жизни, чтобы в максимально сжатые сроки восстановить электроснабжение.

Сегодня были награждены специалисты, настоящие герои, самоотверженно выполняющие самые сложные задания в приграничье. Большая благодарность за доблестный труд в опасных условиях, за профессионализм и слаженную работу!» – подчеркнул глава региона.

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» был награждён , электромонтёр по ремонту и обслуживанию электропривода электроцеха АО «Пролетарий» Валерий Матющенко. Благодарности Министерства энергетики Российской Федерации получили мастер филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Дмитрий Черненок, электромонтер ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Андрей Ребик и мастер ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Александр Усиков.

Кроме того, на церемонии были присвоены почетные звания «Заслуженный энергетик Брянской области». А творческие коллективы региона подарили виновникам торжества яркие номера.