Брянский губернатор поздравил медиков с профессиональным праздником

Губернатор Брянской области вручил награды медработникам в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

16 июля в России отметят День медицинского работника. В преддверии праздника в Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина прошло торжественное мероприятие. В зале собрались работники и ветераны отрасли.

«Сегодня, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад, уже совсем другая медицина. Если раньше врач мог рассчитывать только на свой профессионализм, опыт и руки, когда ставил диагноз, то сегодня во многом ему помогает современное высокотехнологичное оборудование. Но лечат не только лекарства и операции, главное оружие любого врача — доброе слово. Огромная благодарность ветеранам отрасли, которые работали в непростое время, когда не было сегодняшних возможностей, аппаратуры, но каждое поколение медицинских работников закладывало основу брянского здравоохранения», — сказал собравшимся губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Лучшим работникам медицинской службы глава региона вручил награды. Ветеранам здравоохранения волонтеры-медики подарили цветы и подарки. Церемонию продолжил концерт творческих коллективов.