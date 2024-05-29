Брянский губернатор поздравил пограничников с профессиональным праздником

Губернатор Брянской области поздравил сотрудников и ветеранов погрануправления с профессиональным праздником. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Накануне в России отметили День пограничника. В честь этого праздника в Брянской области прошли праздничные мероприятия. Личный состав и ветеранов Пограничного управления регионального ФСБ России поздравил губернатор Александр Богомаз.

«Особые слова благодарности, самые добрые пожелания хочу выразить ветеранам пограничных войск, отдавшим лучшие годы жизни, силы и энергию охране и защите рубежей Отечества. Убежден, что под руководством начальника Пограничного управления ФСБ России по Брянской области генерал-майора Амира Гасбуллаевича Амирова сотрудники пограничных органов будут и впредь с честью выполнять поставленные задачи, на высоком уровне обеспечивать охрану государственной границы», – подчеркнул Александр Богомаз.