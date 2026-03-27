Брянский губернатор поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

2026, 27 марта 11:32

Губернатор Брянской области в своих соцсетях поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления Росгвардии с профессиональным праздником. День войск национальной гвардии отмечают в 2026 году в 10-й раз.

«Управление Росгвардии по Брянской области — это технологически развитое, мобильное и четко организованное подразделение. Личный состав Управления охраняет критически важные объекты, ведет боевые действия на сложных участках фронта и приграничных районах», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что государственными наградами поощрены более 350 сотрудников и военнослужащих ведомства. Звания Героя Российской Федерации посмертно награждены Валерий Шкурный, Олег Визнюк, Вадим Ермаков и Андрей Зайцев. Андрей Фроленков удостоен этого высокого звания за выполнение задач специальной военной операции.

«Сегодня росгвардейцы с честью выполняют служебно-боевые задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий, Президент страны Владимир Владимирович Путин. Стоят на защите наших границ, доблестно сражаются за Родину, выполняя свой священный долг перед страной. Рискуя жизнью, проявляя смелость и мужество, силу духа и твердость характера, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы. Выражаю благодарность начальнику Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области генерал-майору Ивану Александровичу Ванчугову за его колоссальную работу с бойцами, которые защищают наш регион от преступных посягательств киевского режима», – добавил Александр Богомаз.

Губернатор также поблагодарил ветеранов ведомства за неоценимый вклад в патриотическое воспитание личного состава, повышение авторитета войск и престижа службы.

«От всей души желаю здоровья, мира, добра, благополучия и успехов в ответственной службе на благо Брянской области и всей России!» – заключил Александр Богомаз.