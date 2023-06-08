Брянский губернатор поздравил соцработников

Губернатор Брянской области поздравил соцработников региона с профессиональным праздником.
В Хрустальном зале Правительства Брянской области прошло мероприятие, посвященное Дню социального работника.
«Под постоянным вниманием социальных работников находится более трети жителей региона – ветераны, люди с ограниченными возможностями, подростки, семьи с детьми. Поэтому для каждого работника социальной защиты Брянской области – а это более 4 700 человек — умение понять и услышать каждого, кто обратился за помощью, и предложить необходимую поддержку – задача номер один. Вы делом доказываете, что вам дорог, важен каждый человек», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
Сотрудники социальных учреждений региона получили ведомственные и областные награды. А творческие коллективы Брянщины подарили им музыкальные номера.
«Еще раз поздравляю социальных работников с профессиональным праздником, огромное спасибо за труд! Здоровья, благополучия, мира и добра вашим родным и близким!» — сказал Александр Богомаз.
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