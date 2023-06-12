Брянский губернатор поздравил жителей с Днём России

Губернатор Брянской области поздравил жителей с Днём России.

В своём телеграм-канале Александр Богомаз подчеркнул, что День России — один из самых важных государственных праздников. Для каждого — это символ патриотизма, мужества и ответственности за будущее страны.

«Мы испытываем гордость, когда звучит гимн России. В словах «Россия — священная наша держава» — олицетворение могущества и единства нашей страны. Мы гордимся нашим лидером, гордимся Россией! И помним, что независимость нашей страны — результат героизма россиян, которые во все времена с честью отстаивали интересы Отечества, и продолжают делать это сегодня», – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор добавил, что люди являются главной силой и богатством государства.

«Нам есть кем гордиться и есть кому передавать славные традиции наших предков — за нашей молодежью будущее страны, именно они, молодые граждане Российской Федерации, продолжат вести наше государство к новым вершинам! Пусть вера в Отечество, вера в каждого из нас живет в наших сердцах и движет делами — большими и малыми — на благо Родины. С праздником, с Днем России!» – заключил Александр Богомаз.