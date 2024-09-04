Брянский губернатор принял граждан в Приёмной Президента России

Брянский губернатор обсудил ремонт дорог с гражданами в Приёмной Президента России. Об этом сообщили в областном правительстве.

В Приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл приём граждан. Так, жителей городского округа Фокино интересовал ремонт дороги в микрорайоне Шибенец. Глава региона отметил, что до 1 октября проблемный участок приведут в порядок. На это предусмотрено 8,2 млн рублей из областного бюджета.

«Заключен муниципальный контракт. Будет отремонтирована не только сама дорога, но и выполнено благоустройство территории, прилегающей к поликлинике, — парковка, тротуары, бордюры», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что за последние годы построено почти 5 тысяч километров дорог и девять мостов в Брянской области.

«Стоит задача еще больше разгрузить центр Брянска — соединить Телецентр с Фокинским районом Брянска, уже разработан проект дороги», – добавил Александр Богомаз.