Брянские мечевики завоевали восемь медалей на первенстве Калужской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Обнинске прошло первенство Калужской области по современному мечевому бою. Участие в соревнования приняли сборные Калуги, Обнинска, Тулы, Брянска и Москвы.
Первое место занял брянские спортсмен Иван Романов. Серебряные медали завоевали
Кирилл Горобец, Михаил Грувман и Вероника Фоменкина. Бронзовыми призёрами стали Артём Удахин, Илья Кадрилев, Надежда Бабкова и Михаил Грувман.