Брянский губернатор призвал мэров контролировать строительство соцобъектов

«Деньги мы вам даём, но они должны сработать», — подчеркнул глава региона.

В областном правительстве обсудили вопрос осуществления регионального государственного строительного надзора.

На основании выданных государственной строительной инспекции Брянской области заключений в прошлом году в эксплуатацию ввели восемь спортивных объектов, три детских сада, школа в Навле. А также — девять объектов животноводческого комплекса, клинико-медицинский центр в Брянске, завод по производству медицинских изделий в Почепском районе и производственный корпус Брянского городского молочного завода.

Контролировать строительство социально значимых объектов губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал глав муниципальных образований.

«Вы должны знать обо всём, что делается в районе! Деньги мы вам даём, но они должны сработать, а все объекты, которые запланировали, должны быть сделаны», — подчеркнул глава региона.