Брянский губернатор призвал мэров контролировать строительство соцобъектов

«Деньги мы вам даём, но они должны сработать», — подчеркнул глава региона.
В областном правительстве обсудили вопрос осуществления регионального государственного строительного надзора.
На основании выданных государственной строительной инспекции Брянской области заключений в прошлом году в эксплуатацию ввели восемь спортивных объектов, три детских сада, школа в Навле. А также — девять объектов животноводческого комплекса, клинико-медицинский центр в Брянске, завод по производству медицинских изделий в Почепском районе и производственный корпус Брянского городского молочного завода.
Контролировать строительство социально значимых объектов губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал глав муниципальных образований.
«Вы должны знать обо всём, что делается в районе! Деньги мы вам даём, но они должны сработать, а все объекты, которые запланировали, должны быть сделаны», — подчеркнул глава региона.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию