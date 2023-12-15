Брянский губернатор провёл экстренное заседание в МЧС из-за сильного снегопада.

В ночь на 15 декабря губернатор Брянской области провёл экстренное заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в МЧС. Причиной послужил сильный снегопад, накрывший регион. На заседании обсудили взаимодействие всех экстренных служб для обеспечения безопасности жителей.

Глава региона поручил сотрудникам МЧС выставить мобильные пункты обогрева при угрозе возникновения заторов на трассах, а также подготовить аэромобильной группировки для ликвидации возможных ДТП и ЧП.

Профильные ведомства и глав муниципалитетов губернатор обязал оперативно чистить дороги. А департаменту образования и науки Брянской области Александр Богомаз рекомендовал исключить организованные перевозки детей.