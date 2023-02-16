Брянский губернатор расписался на первой свае в основание новой школы

Губернатор области побывал на стройке в Брянске и оставил автограф на свае в основание новой школы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и спикер парламента Валентин Суббот посетили стройплощадку школы №73 в Бежицком районе областного центра. Учебное заведение на 1225 мест возведут по проекту школы №71.
Подрядчик ООО «Стройдело» уже закончил подготовительные работы и вертикальной планировке территории. На объекте начали устанавливать железобетонные сваи. На первой губернатор и спикер оставили автографы. После этого опору забили в основание новой школы.
В этом году на строительство потратят более 410 млн рублей, а в будущем — свыше 663 млн рублей. Принять первых школьников учебное заведение должно в конце следующего года.
16.02.2023 15:04
Железнодорожники провели урок безопасности для школьников в моторвагонном депо Смоленск — 1
15 февраля сотрудники Московской железной дороги и транспортной полиции провели урок безопасности на железнодорожной инфраструктуре для учеников Катынской средней школы. Железнодорожники активно применяют новые формы работы со школьниками, направленные на профилактику травмирования детей на железнодорожном транспорте. Так, для семиклассников была организована обзорная экскурсия в моторвагонное депо Смоленск – 1, в ходе которой ребята узнали историю
15.02.2023 12:26
Взрослым — о «детских» выплатах. Кто и когда получит Единое пособие в регионе?
9 февраля Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый «детским выплатам» и порядку получения единого пособия. На вопросы смолян ответили управляющий Отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Грищенко и заместитель начальника департамента Смоленской области по социальному развитию Ольга Семченкова. Напомним, с 1 января 2023 года произошли изменения в
15.02.2023 12:14
Испить колодезной воды
В Смоленской области отремонтируют действующие и построят новые колодцы. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский. Глава региона напомнил, что в прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» в областной Думе в ходе одного из заседаний регионального парламента внесли инициативу по строительству новых либо капремонту уже имеющихся колодцев на территории сельских поселений области. «Безоговорочно её
15.02.2023 12:07
На село — с концертами
С этого года в Смоленском районе заработал передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб. Или, как его ещё называют, Дом культуры на колёсах. Он был приобретён в рамках нацпроекта «Культура». А это значит, что жители небольших деревень, которые находятся далеко от более крупных населённых пунктов, не останутся без внимания культмассового сектора: они смогут посещать концерты и
15.02.2023 11:54
Строить, лечить и воспитывать. В регионе продолжается возведение социальных объектов
В администрации области под председательством губернатора Алексея Островского прошло рабочее совещание, в ходе которого глава региона заслушал отчёты подчинённых о ходе строительства социально значимых объектов в Смоленске. «В приоритетном порядке обращаю внимание профильных чиновников на соответствие сроков и этапов проведения работ конкурсной документации, возникающие риски и организацию претензионной работы в случае необходимости», — подчеркнул по