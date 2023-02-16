Брянский губернатор расписался на первой свае в основание новой школы

Губернатор области побывал на стройке в Брянске и оставил автограф на свае в основание новой школы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и спикер парламента Валентин Суббот посетили стройплощадку школы №73 в Бежицком районе областного центра. Учебное заведение на 1225 мест возведут по проекту школы №71.

Подрядчик ООО «Стройдело» уже закончил подготовительные работы и вертикальной планировке территории. На объекте начали устанавливать железобетонные сваи. На первой губернатор и спикер оставили автографы. После этого опору забили в основание новой школы.

В этом году на строительство потратят более 410 млн рублей, а в будущем — свыше 663 млн рублей. Принять первых школьников учебное заведение должно в конце следующего года.