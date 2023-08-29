Брянский губернатор рассказал о модернизации учебных заведений

Губернатор Брянской области рассказал о модернизации школ в регионе.

«От наших педагогов зависит, какие знания получат брянские школьники, а задача власти — создавать достойные и комфортные условия для педагогов и учеников. Мы строим новые и капитально ремонтируем существующие образовательные учреждения, оснащаем их современным учебным и научным оборудованием», – подчеркнул Александр Богомаз.

Так, в прошлом году открыли школу-детский сад в Журиничах, а в этом — детский сад в Почепе и школу № 72 на улице Романа Брянского в областном центре. На этой неделе откроют детский сад на 172 места в Жуковке.

«В прошлом году был проведен капитальный ремонт с оснащением современным учебным оборудованием в 28 зданиях школ, в текущем году мы капитально ремонтируем 32 объекта — это 60 школ за два года. Мы один из немногих регионов, где капитально ремонтируется такое количество объектов», – добавил глава региона.

Также идет строительство школы и детсада на улице Флотской, а также школы в районе старого аэропорта в Брянске. К Жуковской школе № 1 делают пристройку под столовую. Пристройки появится также у школы в Бежицком районе и в суражской школе №1.

«Успешно работает наш брянский «Сириус» — ОГМА, технопарки «Кванториум». В селе Глинищево начнет работу уже третий по счету в нашем регионе Центр цифрового образования детей «IT-Куб» на 200 мест. Уже четвертый год работает Брянский Сеченовский медицинский предуниверсарий. В прошлом году в Брянском государственном инженерно-технологическом университете был открыт военный учебный центр», – уточнил Александр Богомаз.