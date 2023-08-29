Брянский губернатор рассказал о модернизации учебных заведений

Губернатор Брянской области рассказал о модернизации школ в регионе.
«От наших педагогов зависит, какие знания получат брянские школьники, а задача власти — создавать достойные и комфортные условия для педагогов и учеников. Мы строим новые и капитально ремонтируем существующие образовательные учреждения, оснащаем их современным учебным и научным оборудованием», – подчеркнул Александр Богомаз.
Так, в прошлом году открыли школу-детский сад в Журиничах, а в этом — детский сад в Почепе и школу № 72 на улице Романа Брянского в областном центре. На этой неделе откроют детский сад на 172 места в Жуковке.
«В прошлом году был проведен капитальный ремонт с оснащением современным учебным оборудованием в 28 зданиях школ, в текущем году мы капитально ремонтируем 32 объекта — это 60 школ за два года. Мы один из немногих регионов, где капитально ремонтируется такое количество объектов», – добавил глава региона.
Также идет строительство школы и детсада на улице Флотской, а также школы в районе старого аэропорта в Брянске. К Жуковской школе № 1 делают пристройку под столовую. Пристройки появится также у школы в Бежицком районе и в суражской школе №1.
«Успешно работает наш брянский «Сириус» — ОГМА, технопарки «Кванториум». В селе Глинищево начнет работу уже третий по счету в нашем регионе Центр цифрового образования детей «IT-Куб» на 200 мест. Уже четвертый год работает Брянский Сеченовский медицинский предуниверсарий. В прошлом году в Брянском государственном инженерно-технологическом университете был открыт военный учебный центр», – уточнил Александр Богомаз.
23.08.2023 12:47
За шаг до юбилея
Как отметят 1160-летие Смоленска? Чуть больше месяца остаётся до 25 сентября -даты, которая официально считается днём города Смоленска. Напомним, что в этом году городу исполняется 1160 лет, также будет отмечаться 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Однако торжества, посвящённые юбилею Смоленска, начались задолго до вышеозначенный даты. А площадки для празднования развернулись не только в областном
23.08.2023 12:46
От площади до площадок
Какие проекты планируют реализовать в областном центре? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл встречи с жителями всех трёх районов Смоленска и ответил на заданные вопросы. Значительная их часть касалась ЖКХ, ремонта дорог, благо-устройства общественных территорий, оборудования детских и спортплощадок, а также работы социальных учреждений. О результатах встреч глава региона рассказал смолянам, уточнив, что
23.08.2023 12:45
Новый учебный год — в новых кабинетах
С первого сентября ученики школы-гимназии в Ярцеве сядут за парты в обновлённых кабинетах. Благодаря участию в программе «Модернизация школьных систем образования» был проведён масштабный капремонт основного и малого зданий школы. Отметим, что на сегодняшний день здесь получают знания около 550 учеников. За 70-летнюю историю основного здания это его первый основательный ремонт. Капремонт в гимназии стартовал
23.08.2023 12:43
Что бы почитать?
В Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах в этом году откроются модельные библиотеки. Новостью поделился врио губернатора Василий Анохин. Модернизация этих библиотек по модельному стандарту ведётся в рамках нацпроекта «Культура» и должна завершиться до начала октября. Как подчеркнул глава региона, при посещении районов, где подобные библиотеки уже появились, он отмечал востребованность таких многофункциональных центров у представителей