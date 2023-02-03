Брянский губернатор сообщил о ракетном ударе ВСУ

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С внеплановой проверкой На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал с рабочей поездкой в Вяземском районе, в ходе которой в очередной раз внепланово проинспектировал темпы строительства Фроловского моста через реку Вязьму. Визит состоялся без предварительного информирования руководства муниципалитета — глава района Инна Демидова была оперативно вызвана на объект. «Исходя из доклада руководителя профильного департамента, заслушанного мною несколькими днями

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