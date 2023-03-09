Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике

«Важна каждая победа!» Смоленск принял более ста спортсменов из разных городов страны. В областном центре прошли соревнования по дзюдо. На базе Смоленского университета спорта встретились 124 дзюдоиста из 19 регионов. Девушки и юноши в возрасте до 23 лет вышли на татами, чтобы побороться за главный приз — путёвку на первенство России в Екатеринбург. Честная борьба Приветствовал и наградил

Совет дома моего Как и для чего проводить общее собрание собственников? Что можно решить на общем собрании дома, как часто надо собираться, сколько голосов требуется для кворума и как расписываться за несовершеннолетних детей? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе прямого эфира, который прошёл на прошлой неделе и был посвящён теме «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме».

Первая помощь на селе В регионе обновляют ФАПы. Значение ФАПов для жителей деревень и посёлков, тем более отдалённых населённых пунктов, трудно переоценить. Ведь фельдшеры оказывают первую доврачебную помощь, проводят диагностику и при необходимости направляют пациента к узкопрофильному специалисту. Сегодня в ФАПах региона трудятся почти 200 человек. С открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов создаются более комфортные условия для работы специалистов и для

Искусство требует поддержки В Смоленском институте искусств за счёт областного бюджета обновят материально-техническую базу, чтобы студенты смогли заниматься в более комфортных условиях. О таких решениях рассказал губернатор Алексей Островского после посещения вуза. О существующих проблемах коммунального характера, создающих сложности для полноценного образовательного процесса, студенты института сами рассказали главе региона во время его встречи с молодёжными активистами на форуме

В теории и на практике Почти полгода работает в Смоленской области Центр опережающей профессиональной подготовки, созданный в рамках нацпроекта «Образование». Его основная задача — обучение и переподготовка граждан (от школьников до пенсионеров) по коротким программам дополнительного профессионального образования. Для ребят здесь проходят профориентационные занятия по приоритетным сферам региональной экономики, которые помогают в самоопределении будущих специалистов, для взрослых — ускоренные курсы