Брянский губернатор участвует в торжественных мероприятиях в Гомеле

2025, 26 ноября 14:49

Брянский губернатор участвует в торжественных мероприятиях в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель регионального парламента Валентин Суббот прибыли в Республику Беларусь по приглашению председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Главы региона примут участие в торжествах, посвящённых 82-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. В числе мероприятий – открытие памятника полководцу, дважды Герою Советского Союза, маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.

«Освобождение Гомеля — знаменательная дата. Мы свято чтим память наших предков — тех, кто освобождал Брянскую область, Республику Беларусь, Европу от фашизма. Историческую память о Великой Отечественной войне необходимо передавать нашему подрастающему поколению, не допустить того, что сегодня происходит на Украине, и это наша главная задача», – подчеркнул Александр Богомаз.