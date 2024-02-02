Брянский губернатор возложил цветы к монументу Победы в Минске

Губернатор Брянской области возложил цветы к монументу Победы в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во время визита в Минск губернатор Брянской области Александр Богомаз почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он возложил венок к монументу Победы в Минске. 40-метровая стела установлена на площади Победы в 1954 году.

«Наши предки плечом к плечу сражались с фашизмом, отстояли Родину и право свободно жить и трудиться. В июле будет отмечаться 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а в мае 2025 года — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это важнейшие памятные даты, значимые для двух наших братских народов, крепко связанных общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами», – подчеркнул Александр Богомаз.