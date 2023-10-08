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Брянский губернатор вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в Унече

2023, 08 октября 11:23 Лента новостей
Брянский губернатор вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в Унече
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В субботу, 7 октября, в Унече прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам. Они будут жить в двух домах, специально возведенных по пилотному проекту.

Брянский губернатор Александр Богомаз, поздравляя новоселов, отметил, что аналогичные дома будут построены в Почепе, Навле и Жуковке. Также в регионе за счет финансирования областного бюджета приобретаются квартиры в новостройках и на вторичном рынке.

Брянский губернатор вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в Унече

«За восемь лет на эти цели Правительством Брянской области было выделено более 4 млрд рублей, приобретено 2 439 квартир, из них 67 % — на первичном рынке жилья. С каждым годом объем денежных средств на решение этой социальной задачи растет.
В текущем году это 1 млрд 162 млн рублей (в 1,8 раза больше, чем в прошлом году)», — сообщил Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

Следует отметить, что с начала нынешнего года закупили более 200 квартир, из них 180 — на первичном рынке жилья в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, Дятьково, Выгоничах и Брянском районе. Наряду с этим, в регионе существует практика выделения средств на оплату сертификатов, с использованием которых сироты могут самостоятельно выбрать жилье на свободном рынке.

 

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