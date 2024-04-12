Брянский губернатор вручил орден Дружбы председателю Могилевского облисполкома

Губернатор Брянской области вручил орден Дружбы председателю Могилевского облисполкома на ВДНХ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ в Москве проходят Дни Могилевской области. Там губернатора Брянской области Александр Богомаз вручил орден Дружбы народов председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко. Глава региона оценил вклад Анатолия Исаченко в укрепление межнационального мира и реализацию совместных экономических проектов.

«На пространстве от Бреста до Владивостока существует одно Отечество, но два государства, и мы все, живущие по обе стороны символической границы, твердо в этом убеждены», – подчеркнул Александр Богомаз.