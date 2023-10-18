Брянский губернатор встретился с членом Союза писателей России Григорием Григорьевым

Губернатор Брянской области встретился с членом Союза писателей России Григорием Григорьевым. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В Брянской областной научной библиотеке имени Тютчева пройдёт встреча Григория Григорьева с читателями. Он представит читателям свою новую книгу из цикла «Ветер радости» (18+). Писатель встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

«Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей, член Союза писателей России — его книги обращены ко всем людям, независимо от вероисповедания, национальности и политических взглядов», — подчеркнул Александр Богомаз.