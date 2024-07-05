Брянский губернатор встретился с гендиректором «Российской телевизионной и радиовещательной сети»

Брянский губернатор обсудил работу цифрового телевидения с гендиректором «Российской телевизионной и радиовещательной сети». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области встретился с генеральным директором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андреем Романченко. Они обсудили работу брянского филиала компании. По показателю устойчивости вещания региональный филиал находится в лидерах.

«Несмотря на сложную обстановку, обеспечивается бесперебойная трансляция цифрового телевидения на территории Брянской области. Созданы резервы, необходимые для бесперебойной работы оборудования и возобновления вещания в кратчайшие сроки», – подчеркнул Александр Богомаз.