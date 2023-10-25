Брянский губернатор встретился с гендиректором «Транснефть – Дружба»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудил сотрудничество с гендиректором «Транснефть – Дружба».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором АО «Транснефть – Дружба» Романом Камозиным. Они обсудили обеспечение эксплуатации объектов транспортировки нефти в регионе. Также речь шла о выпуске блочно-модульных котельных и блочных тепловых пунктов.

«На территории Брянской области трудятся более 2,4 тысяч работников АО «Транснефть – Дружба». Как социально ориентированное предприятие оно оказывает благотворительную помощь учреждениям здравоохранения, образования, спорта, организациям ветеранов и инвалидов», — уточнил глава региона.

Так, сотрудники предприятия поддерживают ветеранов, благоустраивают мемориалы, участвуют в донорских акциях. Также в компании действует поисковый отряд «Дружба».

«Предприятие входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков региона, а сумма благотворительной помощи учреждениям и организациям Брянской области за последние четыре года превысила 66 млн рублей», — подчеркнул Александр Богомаз.