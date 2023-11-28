Брянский губернатор встретился с матерями погибших военных

Губернатор Брянской области встретился с матерями погибших военных. Об этом глава региона написал в своем телеграмм-канале.

Губернатор Александр Богомаз встретился с мамами погибших на спецоперации военнослужащих.

«Да, мы не в силах вернуть матерям их детей, но власть обязана поддерживать их во всем, помогать, окружать теплом и заботой. Мы и до спецоперации ежемесячно выплачивали родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении боевого долга в Афганистане, Чечне и в местах локальных конфликтов, пособие в размере средней зарплаты по экономике в Брянской области», – подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что пособие получают родители и вдова погибшего военного. В этом году пособие составляет 39 тысяч, а в следующем повысится до 50 тысяч рублей.

«Но главная наша задача — сохранить память о Героях. Каждая мама хочет, чтобы имя ее сына было увековечено, чтобы его помнили, им гордились. В честь погибших бойцов устанавливаются мемориальные доски, их именами называют улицы, и это очень важно», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что мамы Героев ведут общественную работу, общаются с молодежью и помогают друг другу.