Брянский губернатор встретился с паралимпийцами

Брянский губернатор поздравил призёров Паралимпиады. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.
На Паралимпийских играх в Париже российская сборная завоевала 64 медали. Пять из них — награды брянских спортсменов.
«Серебро» и «бронзу» в беге завоевал Артем Калашян. В толкании ядра Алан Кокойты стал серебряный призёром, а Светлана Кривенок — бронзовым. В беге на 400 метром Виктория Сланова заняла третье место.
Губернатор и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков вручили спортсменам и тренерам денежные сертификаты за достижения на Паралимпийских играх.
«Брянская команда стала основой паралимпийской сборной страны — это наша гордость! Ребята сегодня создают образ людей, для которых нет преград, принимают в свою семью наших защитников, вернувшихся со специальной военной операции, поддерживают их и помогают не терять мужества и оптимизма, верить в себя и свои безграничные возможности», — подчеркнул Александр Богомаз.
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