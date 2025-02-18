Брянский губернатор встретился с руководителями строительных организаций

Брянский губернатор обсудил цели на год с руководителями строительных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл совещание с руководителями строительных организаций. Там обсудили итоги работы в минувшем году, а также цели и задачи на этот год.

Так, в Брянске в старом аэропорту возводят две школы на 1225 мест каждая. К школе №13 подрядчик возводит пристройку с нарушением срока. За месяц строители должны закончить работу.

В Клинцах стоят Технопарк. Подрядчик в марте должен сделать кровлю.

«Объем и темп работы вызывает вопросы, здесь должен быть ежедневный контроль, как и на площадке по строительству школы на 500 мест в Сураже», — отметил Александр Богомаз.

Этот же подрядчик строит ФОК с бассейном в Новозыбкове отстаёт от графика на три месяца.

Аналогичные проблемы на объектах в Злынке, Карачеве, Стародубе. Губернатор поручил взять работы на особый контроль.

ФОКи с бассейнами в поселке Локоть, Клетне, Севске, Трубчевске, Унеча строя по графику. Также план соблюдают в двух ледовых дворцах в Фокинском районе Брянска и в Глинищеве. Их сдадут в этом году.

В старом аэропорту в течение двух недель завершат все пуско-наладочные работы в новой поликлинике.

«Все социально значимые объекты должны быть построены качественно и в срок и сданы в эксплуатацию до конца года!» — подчеркнул Александр Богомаз.